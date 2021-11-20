شكرا لقرائتكم خبر عن في 10 نقاط تعرف على خطة الحكومة الاقتصادية خلال 21/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط الحكومة، تحقيق معدل نمو مرتفع خلال العام المالي 2022/2021، من خلال تبني البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، والذي يستهدف تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات الجذرية والموجهة جيدًا على المستويين الهيكلي والقانوني واستهداف الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي وبيئة الأعمال، ويقدم ”الخليج 365” أبرز 10 أرقام أبرز مستهدفات الحكومة الفترة المقبلة.

1- تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5.4% مقارنة بمعدل النمو المتوقع عام 2021/2022 بنسبة 2.8%.

2- زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4% في عام2021/2022.

3- مضاعفة معدل الادخار إلى نحو 11.2% عام 2021/22 مقابل 5.5% فقط في عام 2021/20.

4- زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6% في عام الخطة مقابل 13٪ في عام 2020/2021

5- ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7 مليار دولار في عام الخطة مقارنة باستثمارات متوقعة في حدود 5,4 مليار دولار عام 20/21

6- تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 10 ٪ لتصل إلى نحو 19.5 مليار دولار مقابل 17.9 مليار دولار في عام 19/20 ، وتوقع 17.7 مليار دولار عام 20/21.

7- تزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلي نحو 30 مليار دولار في عام الخطة مقابل 25.2 مليار دولار عام 18/2019.

8- زيادة الايرادات السياحية إلي 6 مليار دولار في عام الخطة بالمقارنة بنحو 2.4 مليار دولار عائد متوقع عام 2020/2021.

9- تنامي إيرادات قناة السويس إلي 6 مليار دولار بالمقارنة بالمتوسط السنوي المحقق في الأعوام السابقة وقدرة 5.7 مليار دولار.

10- تصاعد الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي علي نحو تدريجي لتبلغ 42 مليار دولار في نهاية عام الخطة.