شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم الإمارات تربح 14.4 مليار درهم خلال أسبوع.. وتراجع مؤشر البورصة السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنسبة 1.58% خاسرًا 188.49 نقطة، ليغلق عند مستوى 11710.45 نقطة، وهبطت مؤشرات بورصة الكويت، فيما ارتفعت الأسواق الإماراتية، وربحت رأس المال السوقي 14.4 مليار درهم، وصعد المؤشر العام لسوق مسقط، بنسبة 1.3%، وربح رأس المال السوقي 96.3 مليون ريال.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.58% خاسرًا 188.49 نقطة، ليغلق عند مستوى 11710.45 نقطة، وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية 733.2 مليون سهم بقيمة 26.1 مليار ريال عبر تنفيذ 1.4 مليون صفقة، وخسر رأس المال السوقي 194 مليار ريال ليغلق عند 10.298 تريليون ريال سعودي.

وهبط 18 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الطاقة بنسبة 2.39%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.12%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.55%، فيما ارتفعت 3 قطاعات على رأسها العقارات بنسبة 2.05%.

وتصدرت الأسهم المرتفعة ببورصة السعودية سهم "طيبة" بنسبة 19.86%، ثم سهم "الواحة" بنسبة 14.58%، ثم سهم "اللجين" بنسبة 9.01%، وتصدرت الأسهم المتراجعة على رأسها سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 16.67%، ثم سهم "المراكز" بنسبة 12.16%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 11.49%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.6 مليار ريال سعودي.





بورصة الكويتكما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.47% خاسرًا 34.59 نقطة ليغلق عند مستوى 7283.41 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.55% خاسرًا 43.57 نقطة ليغلق عند مستوى 7882.86 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.24% خاسرًا 14.85 نقطة ليغلق عند مستوى 6126.16 نقطة، فيما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.10% رابحًا 6.43 نقطة ليغلق عند مستوى 6328.61 نقطة.

وبلغ حجم التداول خلال تعاملات الأسبوع نحو 2.25 مليار سهم بقيمة 375.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 81.2 ألف صفقة.

الأسواق الإماراتيةفيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، بنسبة 3.98% رابحًا 125 نقطة ليغلق عند مستوى 3265 نقطة، وربح رأس المال السوقي 13.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 432.06 مليار درهم.

وصعدت ببورصة دبي قطاع العقارات بنسبة نمو 8.21% مدفوعًا بصعود سهم إعمار العقارية بنسبة 6.44%، ديار للتطوير بنسبة 50.72%، إعمار مولز بنسبة 9.24%، ثم قطاع البنوك بنسبة نمو 2.71% مدفوعًا بصعود أسهم بنك دبي التجاري، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.95%، 3.17%، 2.16%، على التوالي.

وقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.77% رابحًا 64 نقطة ليغلق عند مستوى 8349 نقطة، وربح رأس المال السوقي مليار درهم ليغلق عند مستوى 1.499 تريليون درهم.

وارتفع ببورصة أبو ظبي قطاع العقارات بنسبة نمو 0.46% مدفوعًا بصعود سهم رأس الخيمة العقارية بنسبة 3.71%، الدار العقارية بنسبة 0.24%، ثم قطاع البنوك بنسبة نمو 2.72% مدفوعًا بصعود سهم بنك أبو ظبي الأول بنسبة 4.23%.





بورصة مسقطكما ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.3% رابحًا 52.27 نقطة ليغلق عند مستوى 4063.87 نقطة، وبلغ حجم التداول 38.9 مليون سهم بقيمة 7.14 مليون ريال، وربح رأس المال السوقي 96.3 مليون ريال ليصل إلى مستوى 22.07 مليار ريال.

وتصدر الأسهم المرتفعة "مدينة مسقط للتحلية" بنسبة 15.19%، أعقبه سهم "الرؤية للتأمين" بنسبة 8.64%، يليه سهم "بنك نزوي" بنسبة 3.19%، فيما تصدر الأسهم المتراجعة سهم "الأسماك العمانية" بنسبة 7.35%، أعقبه سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 6.04%، يليه سهم "النهضة للخدمات" بنسبة 5.83%.