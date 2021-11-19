لماذا تم اختيار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأفضل لمشروعات الهيدروجين الأخضر؟

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القاهرة - سامية سيد - استطاعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن تفرض نفسها كمنطقة مؤهلة لجذب كافة القطاعات الصناعية الواعدة في مصر والمنطقة، وخاصة مشروعات توطين صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر والمنطقة، ولكن لماذا يتم توطين صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر وفرص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاستقبال هذه الصناعة؟

س.. ما هو الهيدروجين الأخضر؟

ج. يتم توليد الهيدروجين الأخضر من مصادر الطاقة المتجددة عن طريق التحليل الكهربائي، وذلك لفصل ذرات الهيدروجين عن ذرات الأوكسجين في جزيئات الماء، وفي حالة استخدام التيار الكهربائي من مصدر متجدد كالرياح أو الشمس تتم عمليّة الإنتاج دون أي انبعاث لغاز ثنائي أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي، لذا يطلق على الهيدروجين الناتج الهيدروجين الأخضر.

س.. ما هي علاقة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتوطين الهيدروجين الأخضر؟

ج. تلقت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس 3 عروض لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمنطقة العين السخنة وشرق بورسعيد.

س.. لماذا تعتبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي المنطقة الأفضل لتنفيذ المشروعات؟

ج. أصبحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هى البديل الأول أمام الدولة فى تنفيذ خطط الدولة الاستثمارية وتوطين الصناعات الواعدة، لما تمتلكه المنطقة من مؤهلات وإمكانيات وبنية تحتية تساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المطلوبة.

س.. ما هي أسباب توطين صناعة الهيدروجين الأكثر في مصر؟

ج. تعتبر صناعة الهيدروجين الأخضر من أكثر الصناعات ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة فى حجم الطلب العالمى المتوقع، كما أن الطلب العالمى خلال الفترة القصيرة المقبلة سيشهد زيادة كبيرة على الوقود منخفض الكربون، في ظل المعطيات العالمية الحالية الخاصة بخفض انبعاثات الكربون، ضمن خطط الدول للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.