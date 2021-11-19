ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بمصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم، الجمعة، جنيهاً واحداً، مقارنة بأسعاره في بداية التعاملات.

ونقل موقع "مصراوي" عن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقاً، قوله إن سعر الذهب اليوم شهد ارتفاعاً طفيفاً بمنتصف التعاملات، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في أسعار الذهب عالميا، بنهاية جلسة التداول في البورصة.

وأشار الموقع إلى أن أسعار الذهب تشهد تذبذباً خلال الأسبوع الماضي بين الارتفاع والانخفاض، بفعل التغيرات المتتالية في أسعار الذهب في البورصة العالمية.

ووفقاً لنجيب، فقد زاد سعر الجرام عيار 14 إلى نحو 542 جنيه، وهبط الجرام عيار 18 إلى نحو 696 جنيهًا.

وأضاف نجيب أن سعر الجرام عيار 21 انخفض إلى 812 جنيهًا، كما تراجع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 928 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6496 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، وفقا لما يطلق عليه تجار الصاغة، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.