شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة.. عيار 21 يسجل 812 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، هبوطًا محدودًا في سوق الصاغة، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 812 جنيها، وفى بعض جلسات التداول يهبط إلى 811 جنيها فى ظل تذبذب واضح فى السعر العالمي، لكن الذهب يسجل مستوى أقل مما شهدته الأسعار أمس الخميس.

أسعار الذهب في البورصة العالمية ومصر سجلت أمس تذبذبًا واضحًا، فبعد تسجيل مستويات 1870 دولار للأونصة، تراجع السعر مجددًا إلى مستويات 1860 دولار، مما تسبب في خلق حالة من الاضطراب في أسعار الذهب اليوم في مصر.

وتسجل أسعار الذهب اليوم في مصر 812 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر- مع توقعات تغير سعر الذهب اليوم في مصر وكذلك في البورصات العالمية، قبل ساعات قليلة من إغلاق السوق العالمي وتوقف التداول على الذهب.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 696 جنيها.

عيار 21 سجل 812 جنيها.

عيار 24 سجل 928 جنيها.

الجنيه الذهب 6496 جنيها.

أونصة الذهب 1860 دولارا.





حركة تداول الذهب في البورصات العالمية

تحركت أسعار الذهب في مسار عرضي اليوم الجمعة عند مستوياتها السابقة مع قلق المستثمرين من تزايد مخاطر التضخم من جهة واحتمالات رفع أسعار الفائدة على نحو أسرع من جهة أخرى.وظل سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1857.87 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1859.80 دولار.

وسجل الذهب هذا الأسبوع أعلى مستوياته منذ أكثر من خمسة أشهر بعدما أجج تزايد أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي المخاوف من أن يظل التضخم مرتفعا بمعدل مقلق في 2022، ويبحث صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إمكانية رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كانوا يظنونها قبل بضعة أشهر، وترفع أسعار الفائدة الأعلى تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر فائدة، ومن ثم تقلل من الإقبال على المعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 24.83 دولار للأوقية، لكنها في طريقها لتسجيل أول انخفاض أسبوعي منذ ثلاثة أسابيع، وارتفع البلاتين 0.2 في المئة أيضا ليبلغ 1053.15 دولار للأونصة. وزاد البلاديوم 0.1 في المئة إلى 2135.16 دولار للأونصة.