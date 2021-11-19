شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 19-11-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 19-11-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 17.69 جنيه للشراء، و 17.87 للبيع، وفى بنك مصر سجل 17.69 جنيه للشراء، و 17.86 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.69 جنيه للشراء، و 17.88 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.75 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.

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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:





سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى17.75 جنيه للشراء.

17.90 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى17.69 جنيه للشراء.

17.87 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر17.69 جنيه للشراء.

17.86 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية17.69 جنيه للشراء.

17.88 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة17.71 جنيه للشراء.

17.87 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib17.71 جنيه للشراء.

17.88 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى17.71 جنيه للشراء.

17.86 جنيه للبيع.