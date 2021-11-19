شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “العامة للعقار”: ضبط 7421 إعلانًا مخالفًا وإصدار 5494 تفويضًا عقاريًا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

أعلنت الهيئة العامة للعقار اليوم الجمعة عن ضبط 7421 إعلانا عقارياً مخالفاً.

وأشارت إلى معالجت 5726 منها، وتطبيق الإجراءات النظامية في حق المخالفات الأخرى، لمخالفتهم ضوابط الإعلانات العقارية.

وأوضحت الهيئة أن عدد المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة 7 منصات عقارية إلكترونية، وسجّل في خدمة عقاري 23,558 مستفيداً و2552 منشأة عقارية.

وأصدرت الهيئة 5494 تفويضًا إلكترونيًا، كما سجلت الهيئة 13,590 معلناً عقارياً، منها 2161 منشأة، و11,429 فرداً.

وبلغ إجمالي المنشآت العقارية المصنفة من الهيئة 1384 منشأة عقارية، ووصل عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 87 نزاعاً عقارياً.

وتلقت الهيئة 1007 بلاغا عقارياً، وذلك ضمن خدمات عقاري التي تقدم خدمات التسجيل وإصدار التراخيص والتفاويض للمنشآت والمنصات الإلكترونية العقارية والأفراد الراغبين بمزاولة الأنشطة العقارية، وتسجيل المعلنين العقاريين، وتقديم البلاغات، ومتابعتها إلكترونيا.

وكانت الهيئة أعلنت مسبقاً عن ضوابط الإعلانات العقارية بأن يكون المعلن سعودي الجنسية، أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة، وأن يكون المعلن مالكاً للعقار أو مفوضاً، مع إضافة رقمي المعلن والتفويض الصادرة عن الهيئة في الإعلانات العقارية.

وحثت الهيئة المتعاملين في القطاع العقاري الإبلاغ عن المخالفين من خلال الرابط الإلكتروني https://eservices.rega.gov.sa

وتأتي هذه التنظيمات التي تعمل بها الهيئة العامة للعقار ضمن دورها في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشـركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع العقاري.