الاقتصاد

كيف يتم تشكيل مجالس إدارات الشركات القابضة وفق تعديلات القانون؟ 10 معلومات تجيب

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القاهرة - سامية سيد - حدد قانون قطاع الأعمال العام رقم 185 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية الجديدة ، قواعد تشكيل مجالس إدارات الشركات القابضة بصفة عامة ، حيث أشار انه يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة ، بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يعكس التشكيل حقوق الملكية بالشركة.

 

1- يتكون المجلس من عدد لا يقل عن 5  ولا يزيد علـى 9 أعـضاء 

2- يترأسه  رئيس غير تنفيذى لمجلس إدارة الشركة. 

3 - يضم أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقًا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبى، منهم عضو يمثل وزارة المالية يرشـحه وزيـر الماليـة ،

 

4- الجمعية العامة تعين الاعضاء، دون الإخلال بحق الشخص الاعتبارى المساهم فى الشركة فى تغييـر 

ممثليه خلال مدة المجلس. 

5- يضم المجلس - ممثل عن الاتحاد النقابى العمالى الأكثر تمثيلاً يختاره مجلس إدارة الاتحـاد بمراعاة طبيعة نشاط الشركة . 

6- يجوز للجمعية العامة بناء على ترشيح الوزير المختص تعيين عضوين مستقلين إضافيين على الأكثر لمجلس إدارة الشركة . 

7- يحدد القرار الصادر بتـشكيل المجلـس العـضو المنتـدب التنفيـذى وغيـره من الأعضاء المنتدبين للإدارة . 

8- وتحدد الجمعية العامة سنويا ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المـشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات ، وكذا مـا يتقاضـاه رئـيس المجلـس والأعضاء المنتدبون من رواتب والمكافأة السنوية التى يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة (٣٤ (من قانون شركات قطاع الأعمال العام .

9-   تحدد الجمعيـة العامـة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين للإدارة بما فى ذلك التأمين الطبى ووسائل الانتقال ، وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لرئيس وأعـضاء المجلس عن الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء .

 

10-  كمـا لا يجـوز أن يزيد ما يصرف شهريا لرئيس المجلس غير التنفيذى نظير قيامه بمهامه عـن نـصف الراتب الشهرى المقرر للعضو المنتدب التنفيذي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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