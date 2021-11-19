شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية الصناعية» يدعم مشاركة سيدات الأعمال في الاستثمار بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحظى مدينة الجبيل الصناعية بالكثير من المقومات التي تجعلها قبلة للمستثمرين، من كافة القطاعات، لما تتمتع به من بنية متطورة، جعلتها تحصد لقب أفضل مدينة تعلم سعودية من منظمة اليونسكو، وفي هذا الإطار تقيم غرفة الشرقية في فرعها بالجبيل بعد غد الأحد، لقاء تواصل مع سيدات أعمال الجبيل، حيث تستضيف عضو مجلس أعمال الجبيل نور آل إبراهيم، وأخصائية التنمية الصناعية نورة الكريديس؛ بهدف التعريف ببرنامج وفعاليات مركز التنمية الصناعية التابع للهيئة الملكية بالجبيل لدعم أعمالهن.

أسلوب الدعموأوضحت نور آل إبراهيم أن اللقاء يتضمن التعريف بمركز التنمية الصناعية بمعهد الجبيل التقني، وأبرز الفعاليات والبرامج المقدمة من قبل المركز، كذلك أسلوب الدعم الذي يقيمه المركز لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال، بالإضافة إلى التعريف بمجموعات الدعم والمساندة والاستشارات في مركز التنمية الصناعية، وبيوت الخبرة الدولية، وجهات الدعم التي يتم التعاون معها، داعية رواد الأعمال وأصحاب الأفكار والرياديين من شباب وشابات الأعمال والمبتكرين الراغبين بالعمل في مشاريعهم الخاصة أو افتتاح أعمالهم؛ للحضور والاستفادة من المادة المطروحة التي تعينهم على تقديم مشاريعهم للساحة.

مقومات متميزةمن جانبها قالت نائبة مجلس شباب أعمال الشرقية نجلاء العبدالقادر، إن الجبيل الصناعية مدينة قامت على أحدث التقنيات والبنى التحتية المتميزة، كما حصدت في الآونة الأخيرة لقب أفضل مدينة تعلم سعودية في منظمة اليونسكو، مؤكدة أن هذه المقومات التي تتميز بها المدينة تبرز أنه يمكنها أن تكون الجبيل الصناعية وأيضا التجارية والسياحية.

واستطردت أنه من هذا المنطلق نلقي الضوء على دور سيدات الأعمال في مدينة الجبيل ودعمهن وتمكينهن، موضحة أن إقامة اللقاءات بينهن هي فرصة لمناقشة التحديات التي تواجههن، والحلول التي يمكن أن تساعدهن في مواجهة هذه التحديات ومعرفة الصعوبات.فوائد متعددة

وأشارت «العبد القادر» إلى أن فائدة اللقاءات أيضًا، تتضمن تعريف سيدات الأعمال بالجهات الأخرى ذات العلاقة بأعمالهن، لتوثيق العلاقات، وبحث سبل التعاون بينهن، ورفع المخرجات للجهات المعنية بأعمالهن، مؤكدة أهمية النتائج المستخلصة من تلك اللقاءات، في حصر التحديات التي تواجه نمو الأعمال وتطويرها، وأيضا معرفة إمكانية تطور ونمو هذه الأعمال، وإكساب السيدات الكثير من المهارات المتبادلة.

واختتمت: الجبيل الصناعية تتمتع ببيئة تجارية سياحية في المقام الأول، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، والمساهمة في إيجاد حلول، أمام المشكلات التي تواجه سيدات الأعمال، وتسهم في خلق بيئة اقتصادية مهيأة لنمو المشروعات، تعزز الحماس لدى السيدات وتحفزهن على المشاركة في تلك الاستثمارات.