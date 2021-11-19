شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع متأثرا بمخاوف رفع أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب، أمس، إذ ضغطت ضبابية بشأن الوتيرة التي قد ترفع بها البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح نمو التضخم في الإقبال على المعدن الأصفر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 ٪ إلى 1864.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0739 بتوقيت جرينتش.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 ٪ إلى 1866.00 دولار.

وصعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أكثر من خمسة أشهر يوم الثلاثاء، وسط مخاوف متنامية بشأن ارتفاع التضخم.

ومما كبح خسائر الذهب تراجع الدولار الذي يخفض تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.