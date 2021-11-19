شكرا لقرائتكم خبر عن سكني: 96 ألف أسرة مستفيدة من «الوحدات الجاهزة» و«تحت الإنشاء» والان نبدء بالتفاصيل
ويُقدم برنامج «سكني» خيار القرض العقاري المدعوم لمستفيديه بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول باختيار إحدى الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي يوفّرها «سكني» من خلال موقعه وتطبيقه ضمن 107 مشروعات توفّر أكثر من 146 ألف وحدة سكنية، أو بالاستفادة من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، مما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وفق احتياجاتهم ورغباتهم.
كما يستعرض موقع وتطبيق «سكني» 223 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مدن ومحافظات المملكة ويمكن معاينتها وإصدار عقودها إلكترونياً، واختيار «التصاميم النموذجية» و«المقاول المعتمد» لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، بالإضافة إلى إصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، و«السوق العقاري»، والتمويل الإلكتروني وغيرها من الخدمات.