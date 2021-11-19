شكرا لقرائتكم خبر عن 474 مليار دولار إيرادات متوقعة من الحوسبة السحابية في 2022 والان نبدء بالتفاصيل
وقال محللو جارتنر إن أكثر من 85 ٪ من المؤسسات سوف تتبنى سياسة «السحابة أولا» بحلول عام 2025، ولن تكون هذه المؤسسات قادرة على تنفيذ إستراتيجياتها الرقمية على نحو كامل دون استخدام الهياكل المعمارية والتقنيات القائمة على السحابة بشكل أساسي، متوقعين تحويل أكثر من 95 ٪ من أعباء العمل الرقمية الجديدة نحو المنصات السحابية بحلول عام 2025، بزيادة بنسبة 30 ٪ عن عام 2021.
وأكدوا أنه مع التغيرات التي طرأت على نماذج التشغيل، سوف تتحول طريقة عمل المؤسسات إلى نموذج التشغيل الموجه نحو المنتج، بحيث تكون القيمة الكاملة للعمليات والتقنيات المستخدمة متوافقة تماما مع المنتجات، مضيفة: وهذا ما سيؤدي بدوره إلى إنشاء مسميات وظيفية ومسؤوليات جديدة، مثل مهندسي موثوقية المواقع، أو مديري المنتجات، أو الممارسات المجتمعية.