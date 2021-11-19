شكرا لقرائتكم خبر عن 474 مليار دولار إيرادات متوقعة من الحوسبة السحابية في 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقعت مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر، أن يصل إجمالي الإيرادات العالمية للحوسبة السحابية إلى 474 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بـ 408 مليارات دولار سُجلت في العام الجاري، متوقعة أيضا أن تتجاوز إيرادات الحلول السحابية إيرادات «غير السحابية» ضمن أسواق تكنولوجيا المعلومات لقطاع المؤسسات ذات الصلة، ذلك خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال محللو جارتنر إن أكثر من 85 ٪ من المؤسسات سوف تتبنى سياسة «السحابة أولا» بحلول عام 2025، ولن تكون هذه المؤسسات قادرة على تنفيذ إستراتيجياتها الرقمية على نحو كامل دون استخدام الهياكل المعمارية والتقنيات القائمة على السحابة بشكل أساسي، متوقعين تحويل أكثر من 95 ٪ من أعباء العمل الرقمية الجديدة نحو المنصات السحابية بحلول عام 2025، بزيادة بنسبة 30 ٪ عن عام 2021.

وأكدوا أنه مع التغيرات التي طرأت على نماذج التشغيل، سوف تتحول طريقة عمل المؤسسات إلى نموذج التشغيل الموجه نحو المنتج، بحيث تكون القيمة الكاملة للعمليات والتقنيات المستخدمة متوافقة تماما مع المنتجات، مضيفة: وهذا ما سيؤدي بدوره إلى إنشاء مسميات وظيفية ومسؤوليات جديدة، مثل مهندسي موثوقية المواقع، أو مديري المنتجات، أو الممارسات المجتمعية.