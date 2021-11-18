شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 18-11-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 18-11-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.393 مليار جنيه.

إيقاف تداول 10 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم المجموعة المصرية العقارية، أراب للتنمية والاستثمار العقاري، ريكاب للاستثمارات المالية، الدولية للأسمدة والكيماويات، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، القاهرة للإسكان والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العامة لمنتجات الخزف والصيني، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسة. إيقاف تداول 10 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم المجموعة المصرية العقارية، أراب للتنمية والاستثمار العقاري، ريكاب للاستثمارات المالية، الدولية للأسمدة والكيماويات، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، القاهرة للإسكان والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العامة لمنتجات الخزف والصيني، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسة.

البورصة تخسر 3.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.393 مليار جنيه. البورصة تخسر 3.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.393 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 235.9 مليون ورقة مالية بقيمة 853.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.4 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.44%، والعرب على 15.44% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.97% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.02%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 12 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 19 مليون جنيه، 13.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 46.6 مليون جنيه، 530.9 ألف جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 11337 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 1930 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 13323 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 4443 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2015 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 2972 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4179 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1122 نقطة.

وصعدت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 31.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.14%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 22.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.02%.

- حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2 بسعر إغلاق 4.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.82%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 7.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.28%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 2.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.96%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 23.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.99%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 2.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.99%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 19.310 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.83%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 10.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.41%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.620 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.22%.