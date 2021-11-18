شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ"أموك" و"عامر".. وارتفاع هيرميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، تراجع رصيد شهادات إيداع شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك إلى 366.399 مليون شهادة، وشركة عامر جروب إلى 171.369 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 223.557 مليون شهادة، والبنك التجارى الدولى إلى 187.263 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية إلى 123.157 مليون شهادة.

فيما استقر رصيد شهادات إيداع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 483.307 مليون شهادة، وجي بي أوتو عند 219.921 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 169.646 مليون شهادة،كما استقر رصيد شهادات إيداع شركة حديد عز عند 77.546 مليون شهادة، والصناعات الغذائية العربية-دومتي عند 61.240 مليون شهادة، وشركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين عند 5.394 مليون سهم، وليسيكو مصر عند 1.981 مليون سهم.



شهادات الإيداع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.393 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 235.9 مليون ورقة مالية بقيمة 853.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.4 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.44%، والعرب على 15.44% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.97% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.02%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 12 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 19 مليون جنيه، 13.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 46.6 مليون جنيه، 530.9 ألف جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 11337 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 1930 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 13323 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 4443 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2015 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 2972 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4179 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1122 نقطة.

وصعدت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.