شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 12 قطاعًا بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "المنسوجات" بنسبة 1.76% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ تراجع 12 قطاعًا على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.76%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 1.39%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.29%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.19%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.89%، وهبط قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.69%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.55%، وانخفض قطاعي البنوك والعقارات بنسبة 0.48%، 0.45%، على التوالي.

كما تراجع قطاعات الموارد الأساسية والسياحة والترفيه والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.4%، 0.39%، 0.27%، على التوالي، فيما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف، بينما ارتفعت 4 قطاعات وهي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، الرعاية الصحية والأدوية، المقاولات والإنشاءات الهندسية، الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.01%، 0.6%، 0.39%، 0.17%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.393 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 235.9 مليون ورقة مالية بقيمة 853.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.4 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.44%، والعرب على 15.44% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.97% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.02%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 12 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 19 مليون جنيه، 13.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 46.6 مليون جنيه، 530.9 ألف جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 11337 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 1930 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 13323 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 4443 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2015 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 2972 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4179 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1122 نقطة.

وصعدت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.