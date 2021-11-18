شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تطبيق My NTRA وكيف يحل كل مشاكلك مع شركات المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر تطبيق My NTRA قائمة تطبيقات المحمول الأكثر تنزيلًا، رغم إطلاقه منذ نحو أسبوع، وذلك لخدمات الاتصالات العديدة التي يقدمها التطبيق سواء للمستخدمين من الأفراد أو الشركات، والذي يمكن من خلاله الحصول على مجموعة من الخدمات التفاعلية من خلال استخدام الهاتف المحمول دون الحاجة إلى التواصل مع مراكز الاتصال أو الانتقال إلى أفرع الشركات، ويقدم ”الخليج 365” أسئلة وأجوبتها عن التطبيق الجديد.





س- من الجهة المسئولة عن التطبيق، ولماذا تم إصداره؟ج- أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التطبيق، وذلك بعدما رصد الجهاز شكاوى واحتياجات المستخدمين بالسوق المصري، ويعد من التطبيقات الرائدة عالميًا من حيث عدد الخدمات المقدمة وتكاملها للمستخدم النهائي، ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على تيسير طرق الحصول خدمات الاتصالات وتعزيز طرق التواصل مع المستخدمين وتماشيًا مع سياسة الدولة في دعم عملية التحول الرقمي.





س- ما هو الهدف من التطبيق؟ج- يعمل تطبيق My NTRA على التيسير على المستخدمين من خلال توفير الجهد والوقت واختصار الفترة الزمنية للحصول على الخدمات والحصول عليها بشكل الكتروني باستخدام الهاتف المحمول، حيث يحتوي تطبيق My NTRA على العديد من الخدمات التفاعلية للمستخدمين من الأفراد.





س- ما هي أبرز الخدمات التي يقدمها التطبيق؟ج- يقدم التطبيق خدمات عديد وهي الخدمة الأولى هي (منظومة الشكاوى) والتي يستطيع المستخدم من خلالها تصعيد شكوى للجهاز من مشغل الخدمة في حالة عدم التمكن من حل الشكوى معه، أو الاستعلام عن الشكاوى المقدمة بالفعل ومتابعتها، والخدمة الثانية هي (نقل الأرقام) والتي يستطيع المستخدم من خلالها الاستعلام عن حالة طلب التحويل بين الشبكات بنفس الرقم والذي أصبح يتم مجانًا وخلال 24 ساعة، والخدمة الثالثة هي (اختبار سرعة الانترنت) والتي تمكن المستخدم من اختبار وقياس سرعة خدمات الانترنت المتصلة بالهاتف المحمول سواء من خلال الــWiFi أو الانترنت المحمول، والخدمة الرابعة هي (خريطة الجودة للمشغلين) والتي تتيح للمستخدم معرفة مستوى جودة خدمات الصوت والبيانات بالمنطقة التي يحددها بواسطة خريطة تفاعلية، لتمكينه من الحصول على الخدمة الأفضل له، والخدمة الخامسة هي (تعريفتي) والتي يستطيع المستخدم من خلالها الاستعلام عن أو إلغاء الخدمات الترفيهية للمحمول، وأيضًا التعرف على كافة الباقات والأنظمة الأنسب لقدرته الشرائية أو الاستهلاك الشهري الخاص به لدى شركات المحمول العاملة بالسوق المصري، والخدمة السادسة هي (أرقامي) والتي يستطيع المستخدم من خلالها معرفة عدد الخطوط المسجلة باسمه لدى كل شركة من شركات المحمول العاملة بالسوق المصري وذلك باستخدام الرقم القومي، وهي الخدمة التي من شأنها الحفاظ على خصوصية المشتركين والحد من الاحتيالات.

هذا وقد أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتطبيق دليل كامل عن حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات بالسوق المصري، وقسم (أرقام تهمك) والذي يحتوي على قائمة بكافة الأرقام المختصرة لخدمات الطوارئ وللجهات الحكومية التي قد يحتاج المستخدم التواصل معها، وقسم (منافذ البيع) والذي يتضمن دليل عن توزيع أماكن منافذ بيع المشغلين.

س- هل هناك خدمات للشركات؟ج- يتضمن التطبيق قسم لخدمات الشركات والذي يمكن من خلاله إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتصاريح وتراخيص الاتصالات وإجراءات الافراجات الجمركية والحصول على خدمات الجهاز بشكل الكتروني، وتشمل هذه الخدمات خدمات اعتماد النوع وخدمات إصدار تصاريح استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات، مع إمكانية متابعة حالة الطلبات المقدمة مسبقًا.





س- كيف يمكن استخدام التطبيق؟ج- للاستفادة من كافة الخدمات التفاعلية للتطبيق، يتطلب من المستخدم التسجيل من خلال تقديم البيانات الصحيحة المتمثلة في رقم الهاتف المحمول والرقم القومي الخاص به، ويمكن تحميل تطبيق My NTRA لمستخدمي أنظمة تشغيلAndroid من خلال المتجر الالكتروني Play Store ولأنظمة تشغيل iOS من خلال المتجر الالكتروني App Store، ويدعم التطبيق اللغتين العربية والانجليزية وفقًا لإعدادات اللغة بالهاتف المحمول.