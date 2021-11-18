الاقتصاد

أسهم أوروبا تتراجع عن موجة صعود قياسي

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الدمام - شريف احمد - انخفضت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق اليوم الخميس متأثرة بالأسهم المرتبطة بالسلع الأولية مع انخفاض أسعار النفط والمعادن، لتوقف موجة صعود قياسي على مدى ستة أيام دعمتها النتائج القوية للشركات.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة، في أول تراجع له في سبع جلسات، مع انخفاض قطاعي الطاقة والمعادن بنحو اثنين بالمئة لكل منهما.

وتراجعت أسهم النفط متأثرة بانخفاض سعر الخام وسط مخاوف من زيادة المعروض واحتمال سحب الصين من الاحتياطي الاستراتيجي ، بينما هبطت أسهم التعدين مع تراجع سعر النحاس لأدنى مستوى في أكثر من شهر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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