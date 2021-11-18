3500 جولة للرقابة على أدوات ترشيد استهلاك المياه.. وضبط 4643 منتجا مخالفا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وزارة التجارة 3,521 جولة تفتيشية على شركات ومؤسسات ومنافذ بيع الأدوات الصحية بجميع مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي، وذلك للتحقق من التزام المنشآت بوضع بطاقات ترشيد استهلاك المياه على الأدوات الصحية المعروضة واكسسواراتها، حيث يعد عدم وضع البطاقة مخالفة تستوجب فرض عقوبات على المنشآت ومنافذ البيع غير الملتزمة، وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري. وأسفرت نتائج الجولات الرقابية عن ضبط 4,643 منتجا مخالفا معروضا للبيع لدى 24 منشأة تم ضبطها وحجزها وتطبيق الإجراءات النظامية ضد المنشآت المخالفة. وتأتي هذه الجولات تطبيقا للائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه للتحقق من التزام المنشآت وحماية المستهلكين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وهي وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للجمارك، وشركة المياه الوطنية.

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