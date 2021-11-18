إطلاق مبادرتي نمول ونستثمر لتصنع بقيمة 6 مليارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» وبنك الرياض مبادرتي «نموِّل لتصنع» و»نستثمر لتصنع» بقيمة 6 مليارات ريال، وذلك برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية (رئيس البرنامج) بندر الخريف، بحضور رئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس عبدالله العيسى.

وتهدف المبادرة الأولى «نموِّل لتصنع» إلى تمويل توطين 50 منتجا في 5 قطاعات بقيمة 4 مليارات ريال. في حين تهدف المبادرة الثانية «نستثمر لتصنع» إلى تمويل الصناديق الاستثمارية المختصة بالقطاع الصناعي في 3 قطاعات بقيمة 2 مليار ريال.

وتتميز المبادرتان بتوافقهما مع عدة استراتيجيات: كتوطين صناعة المنتجات وبرنامج «شريك» من حيث الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوطين منتجات ميزان المدفوعات للمملكة، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

نموذج نوعي للشراكة

وأوضح الخريف، أن مثل هذه المبادرات تعد نموذجا نوعيا للشراكة القائمة مع القطاع المالي، وترجمة لجهود تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى إشراك القطاع الخاص وتفعيل دوره في صناعة التحول بقطاعات النمو الواعدة، ومن أهمها: توطين الصناعات الوطنية، ورفع كفاءتها وتنافسها، وتحقيق ريادتها لتكون عاملا رئيسا في خلق التنوع والنمو الاقتصادي.

ترسيخ مكانة المملكة

من جهته، أعرب العيسى عن اعتزاز البنك بتدشين هاتين المبادرتين والوقوف شريكا داعما لتنفيذها مع برنامج «ندلب»، بالنظر إلى مستهدفاتها الاستراتيجية بوصفها محركا لترسيخ مكانة المملكة على خارطة الصناعة العالمية والإقليمية، والتأكيد على موقعها كمركز عالمي للخدمات اللوجستية وجذب الاستثمارات، وبما ينسجم مع تطلعات رؤية المملكة 2030.

5 قطاعات مهمة

وصممت المبادرتان لتكونا ذواتي أهداف رقمية مشتركة بين «ندلب» وبنك الرياض لتستهدف توطين 50 منتجا ذا أولوية في 5 قطاعات مهمة هي: ميزان المدفوعات للمملكة، وقطاع النقل، والآلات والمعدات، والأغذية، وقطاع الأدوية والأجهزة الطبية وتشمل 3 شرائح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتخدم المستثمرين المحليين والأجانب، إذ بلغت قيمة الاستيراد للقطاعات الخمس المستهدفة في عام 2020 أكثر من 70 مليار ريال.

8 جهات مشاركة

وتتضمن المبادرتان مشاركة 8 جهات حكومية هي: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وصندوق التنمية الصناعي، وبرنامج كفالة، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، وهيئة المحتوي المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.

مبادرتان بقيمة 6 مليارات ريال

1 - مبادرة «نموِّل لتصنع» تهدف لتمويل توطين 50 منتجا في 5 قطاعات

القيمة 4 مليارات ريال.

2 - مبادرة «نستثمر لتصنع» تهدف لتمويل الصناديق الاستثمارية المختصة بالقطاع الصناعي في 3 قطاعات

القيمة 2 مليار ريال.

أهداف المبادرتين:

