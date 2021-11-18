تخفيض أجور المناولة لاستيراد الحاويات الفارغة 50% بميناء الدمام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الشركة السعودية العالمية للموانئ، بالتنسيق مع الهيئة العامة للموانئ «موانئ» أمس، تخفيض أجور المناولة بنسبة 50% من التعرفة لاستيراد الحاويات الفارغة لمدة عام واحد، وذلك لتحميل الحاويات الصادرة المعبأة من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بما يخدم حركة التجارة بين المملكة والعالم.

ويهدف هذا القرار بشكل رئيس إلى معالجة التحديات الحالية التي يشهدها الشحن البحري العالمي؛ جراء النقص الحاصل في الحاويات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار شحن الحاويات، وذلك مع ازدياد الطلب ورجوع الحياة إلى طبيعتها.

وقامت الشركة بطرح هذه المبادرة، لمعالجة هذه التحديات، والإسهام في تقليل تكاليف استيراد الحاويات الفارغة، وزيادة توفرها من قبل الخطوط الملاحية، كما تسعى الشركة إلى دعم تصدير المنتجات الوطنية، وذلك في مسعى لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وصولا إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية.

تخفيض أجور المناولة 50%:

يخص استيراد الحاويات الفارغة

التخفيض لمدة عام واحد

يشترط تحميل الحاويات الصادرة المعبأة من ميناء الدمام

الأهداف:

تخفيف تحديات الشحن البحري العالمي

معالجة النقص الحاصل في الحاويات

الحد من ارتفاع أسعار شحن الحاويات

دعم تصدير المنتجات الوطنية

ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للنقل