شكرا لقرائتكم خبر «النقل» تطلق الرخصة اللوجستية لجذب الشركات العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر «الرخصة اللوجستية» التي تهدف إلى تطوير بيئة العمل، وتيسير إجراءات منح التراخيص، وجذب الشركات العالمية، وتسريع الأعمال في قطاع الخدمات اللوجستية، وذلك بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات اللوجستية.

وسلم رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح أثناء حفل التدشين أول 32 ترخيصا للخدمات اللوجستية لعدد من الشركات العالمية والمحلية من المنشآت المتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص والمستثمرة في مجال الخدمات اللوجستية في المملكة.

وأكدت الهيئة العامة للنقل أن ترخيص نشاط الخدمات اللوجستية يشمل أنشطة الخدمات اللوجستية كافة، حيث دمجت في نشاط واحد بهدف تسهيل وتيسير الإجراءات على المستثمرين وتسريع وتيرة الإنجاز بخطوات ميسرة، من خلال بوابة «نقل الالكترونية» عبر موقعها على الإنترنت: Naql.sa.

وأكد الجاسر أن إطلاق الرخصة اللوجستية يأتي تنفيذا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، لرفع كفاءة الأداء في القطاع اللوجستي وتسهيل الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي؛ لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

وقال «إننا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية وبدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد ماضون بعزم نحو تأسيس صناعة حديثة ومتقدمة للخدمات اللوجستية، ورفع تراتبية المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي، وإطلاق المناطق اللوجستية المتنوعة لدعم التنوع الاقتصادي والنمو المستدام وتوسيع فرص التوطين في هذا القطاع الاستراتيجي».

وأوضح أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل وفق منهجية رفيعة للصعود بتراتبية المملكة لأفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول 2030 وتطوير أكثر من 60 منطقة لوجستية لدعم استراتيجية الصادرات بالمملكة وتنمية اقتصاديات التجارة الالكترونية ورفع إسهام القطاع في الناتج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، مبينا أن الرخصة اللوجستية ستعمل على توسيع فرص الاستثمار في القطاع عبر توفير الأطر التنظيمية الحديثة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال توفير نماذج عمل حديثة ومحفزة لهذا القطاع الحيوي.