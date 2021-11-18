تبوك تحتضن أكبر مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بالشرق الأوسط

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وأوضح الزامل أن وجود مثل هذه المصانع في مدينة تبوك بالتحديد يحمل بعدا استراتيجيا؛ خاصة مع قربها من المشاريع الكبرى مثل مدينة «نيوم» والبحر الأحمر، بالإضافة إلى توفر الطاقات البشرية الوطنية المؤهلة للعمل في مختلف الوظائف التي تحتاجها هذه المصانع.
وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال التدشين أن هذا المصنع يهدف لتفعيل الاستثمار في الطاقة الشمسية، وتنويع مصادر الطاقة إضافة إلى تمكين التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص ممثلا بالمستثمرين الصناعيين لدعم الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والمستدامة في جميع أنحاء المملكة.
وتتجاوز المساحة الإجمالية للمصنع 27 ألف م2، بطاقة إنتاجية تقدر بـ 1.2 جيجاوات. ويختص المصنع بإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بحجم استثمارات يصل إلى 700 مليون ريال. كما يعد من المصانع المتقدمة في مجال الأتمتة بالمملكة، مع وجود آليات إنتاج تعتمد على الآلات.
مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في تبوك
- أكبر مصنع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- المساحة الإجمالية 27 ألف م2
- الطاقة الإنتاجية 1.2 جيجاوات
- حجم الاستثمارات 700 مليون ريال
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