محطة توليد الشقيق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - البخارية فازت بالجائزة الذهبية «PMI-KSA PROJECT EXCELLENCE» كأفضل مشروع متميز في المملكة، حيث تعد هذه الجائزة الأولى والأكبر في مجال إدارة المشاريع الاحترافية، المقدمة من معهد إدارة المشاريع العالمي PMI فرع المملكة. وتسلم الجائزة عن الشركة السعودية للكهرباء الرئيس التنفيذي للشركة لتطوير المشاريع المهندس مهدي الدوسري، الذي أوضح أن فوز مشروع إحدى محطات توليد الشركة بهذه الجائزة يعبر عن القدرات والكفاءات الإنتاجية التي تتمتع بها الشركة، بما يتماشى مع المشروعات العالمية في هذا المجال.



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