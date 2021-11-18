6 أهداف لكفاءة الطاقة بالمملكة.. أبرزها خفض مليون برميل مكافئ بحلول 2030

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا المستشار بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور ثامر القثامي المستثمرين بالتدريب إلى الاستثمار في توفير برامج متخصصة في كفاءة الطاقة، متوافقة مع متطلبات المركز، مشيرا إلى أن توفير هذه البرامج المعتمدة له جدوى اقتصادية كبيرة حيث لا تزال توجد ندرة في البرامج التأهيلية لكفاءة الطاقة، يمكن أن يستفيد منها القطاع الخاص.

وأوضح القثامي خلال ورشة نظمتها غرفة الشرقية أمس، أنه من بين 1000 مركز تدريب معتمد لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لا يوجد سوى 13 مركزا فقط لديها تدريب في الطاقة، وهي كذلك ليست متخصصة في مجال كفاءة الطاقة، لافتا إلى أن الوضع نفسه على المستوى العربي حيث لا يوجد في بقية البلدان العربية سوى 15 مركزا تعنى بمجالات الطاقة عموما، بينما تم من خلال قاعدتي بيانات الوصول إلى 23 مركزا متخصصا بكفاءة الطاقة في الولايات المتحدة، مشيرا إلى 6 أهداف للمركز أبرزها الوصول إلى خفض مليون برميل مكافئ على الأقل بحلول 2030.

تحفيز المعاهد

وأفاد بأن هدف المركز السعودي لكفاءة الطاقة من عدم اعتماد معاهد تدريبية بعينها في تقديم برامج كفاءة الطاقة هو تحفيز مختلف المراكز التدريبية والمعاهد لتقديم أفضل البرامج في كفاءة الطاقة والتواصل مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة لاعتمادها، لافتا إلى أن المركز لا يستطيع أيضا الخوض في اعتماد المدربين الذي هو من مهام مؤسسة التدريب التقني والمهني.

خياران للاعتماد

وأوضح أن النموذج المستهدف للمركز السعودي لكفاءة الطاقة يتضمن خيارين للحصول على الاعتماد، هما: إما برامج معتمدة من المركز نفسه ويمكن للمتقدمين تقديم طلب اعتماد لتقديم أحد برامج المركز السعودي لكفاءة الطاقة الموجودة ضمن موقع المركز الالكتروني أو عبر التواصل مع المركز مباشرة، فيما الخيار الثاني يتضمن تقديم برامج جديدة يمكن للمتقدمين طلب اعتمادها عبر الواصل مع المركز.

شروط البرنامج

وأكد القثامي أن المركز اشترط أن يقدم البرنامج وصفا مفصلا لنطاق برنامج الشهادة بما في ذلك محتوى المناهج الدراسية، وأهداف التعليم إلى تحليل مفصل للعبارات الوظيفية المطلوبة لضمان تغطية المناهج الدراسية وأهداف التعلم للعبارات ذات الصلة بسوق العمل، كما اشترط وجود تضمين خطي لإجراء مراجعة للمناهج الدراسية وأهداف التعلم مع تنفيذ المراجعة كل 3 سنوات على الأقل لضمان مواءمة البرنامج مع القطاعات ذات الصلة.

برامج قصيرة

وأضاف بأن البرامج المستهدفة في الفترة المقبلة هي برامج تأهيلية متخصصة أمدها من 4 إلى 5 أيام هدفها رفع الجانب المهاري للمتخصصين في مجال الطاقة ضمن برامج معتمدة من المركز، لافتا إلى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لديها برنامج تدريبي مصمم لكفاءة الطاقة يمكن اعتماده في التدريب والاستفادة من فريق العمل بالمؤسسة إلى جانب اعتماد برامج أخرى يمكن عرضها على المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

لا ربط مع البرامج

وحول إمكانية الربط بين المركز والمعاهد التي يمكن اختيارها مستقبلا للتدريب، أشار القثامي إلى أنه لا توجد حتى الآن أي خطط للربط مع المراكز والمعاهد التدريبية المربوطة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وإنما يكون التواصل بخصوص البرامج التدريبية المقدمة والتي ترفع للمركز السعودي لكفاءة الطاقة لدراستها والنظر في اعتمادها قبل البدء بتسويقها للشركات والأفراد.

دراسة المقترحات

وأشار إلى أن المركز تصل إليه باستمرار مقترحات بخصوص استخدام تقنيات تؤخذ بعين الاعتبار، ومعلومات حول تجهيزات معينة لتطوير برامج كفاءة الطاقة تتم دراستها بجدية عبر فرق متخصصة من المركز، منوها بأن المركز مهتم بنشر الوعي بدقة المعلومات المقدمة حول كفاءة الطاقة وقد أطلق أخيرا حملة بعنوان «لتبقى» تهتم بهذا المجال هدفها مراجعة البيانات وحوكمتها من أجل الوصول إلى أعلى مستويات الدقة.

أبرز 6 أهداف لكفاءة الطاقة بالمملكة:

