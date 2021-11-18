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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مذكرة تفاهم وقعتها الأمانة العامة لمجلس التعاون - ممثلة بمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية - ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية - ممثلة بمكتب معالجات التجارة والتحقيق حول مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية- لتعزيز التبادل الثنائي في مجال مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات والتدريب وتنظيم الورش المشتركة وتبادل الآراء حيال القضايا التي تهم الجانبين.



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