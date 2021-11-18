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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منتدى ريادة الأعمال بعسير، اختتم فعالياته التي استمرت على مدى يومين بمشاركة 8 جهات من داخل المملكة وخارجها، منها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» ومركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال «واعد» والجمعية الأردنية لريادة الأعمال، وعدد من حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال، وذلك على مسرح غرفة أبها.

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