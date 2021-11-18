شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتقدم 5 مراكز فى الترتيب العالمى لمتوسط سرعات الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحدث التقارير الصادرة عن مؤشر Ookla Speedtest العالمى لقياس سرعات الإنترنت لشهر أكتوبر 2021 عن ارتفاع متوسط سرعات الإنترنت الثابت فى جمهورية مصر العربية ليصل إلى 45.85 ميجابت/ث وبذلك يتقدم ترتيب مصر عالميًا خمسة مراكز لتحتل المركز الـ 92 من أصل 181 دولة مقارنة بالمركز 97 فى سبتمبر الماضى، كذلك تقدم ترتيب مصر إلى المركز الرابع أفريقيا والثامن عربيا من حيث متوسط سرعة الإنترنت الثابت.

ويأتى هذا الإنجاز نتيجة الجهود المتواصلة التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال خطط تطوير وتحسين جودة الإنترنت الأرضى التى تنفذها الشركة المصرية للاتصالات، حيث تم ضخ استثمارات قدرها 60 مليار جنيه منذ 2019 لرفع كفاءة شبكة الانترنت وهو ما ساهم فى ارتفاع متوسط سرعة الانترنت لنحو 7 أضعاف.

ولقد قامت الشركة المصرية للاتصالات فى السنوات الأخيرة بتنفيذ خطة عمل متكاملة لتطوير البنية التحتية على مستوى جميع محافظات الجمهورية من خلال تطوير وتوسيع كل من الشبكة الدولية والشبكة الرئيسية وشبكات التراسل وكذلك الشبكة الفقرية، والتوسع بقوة فى نشر وحدات التجميع الذكية MSAN اعتمادا على كابلات الألياف الضوئية وذلك بالتوازى مع رفع كفاءة الشبكة الأرضية لجميع المستخدمين.



مصر تتقدم خمسة مراكز فى الترتيب العالمى لمتوسط سرعات الإنترنت

كما يتم حاليا تنفيذ مشروع لتوفير الانترنت فائق السرعة فى مليون منزل بقرى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة وذلك باستثمارات 5.8 مليار جنيه.

يذكر أن مؤسسة Ookla قد أعلنت عبر موقعها الرسمي عن تعديل طريقة حساب متوسط سرعات الإنترنت في العالم لتعتمد على طريقة الوسيط الحسابي (Median) الذي يقوم بترتيب جميع القياسات تصاعديا والأخذ بالرقم الموجود في وسط القراءات باعتباره أكثر دقة، وذلك بدلا من الاعتماد على حساب الوسط الحسابي التقليدي (Mean) الذي يحسب المتوسط عبر قسمة مجموع القراءات على عددها للحصول على المتوسط، كذلك أعلن الموقع أنه سيتيح لمتصفحيه التعرف على الترتيب بأي من الطريقتين حتى منتصف فبراير 2022، وبعدها ستكون طريقة (Median) هي المتاحة فقط على الموقع.