الاقتصاد

15 فرصة استثمارية لمشاريع الدواجن في المدينة المنورة

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، طرح 15 فرصة استثمارية في مخططات لمشاريع الدواجن في منطقة المدينة المنورة بمحافظات (خيبر، الحناكية، مراكز شجوى)، اعتباراً من 01/ 05/ 1443هـ ، ولمدة شهر.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للمستثمرين التقديم عبر منصة "أراضي" في البوابة الإلكترونية للوزارة عبر الرابط: https://lands.mewa.gov.sa/lands/LoginUser/Login، واتباع خطوات التسجيل في المنصة بإدخال اسم مقدم الطلب، والسجل التجاري، ونوع ورقم الهوية، والمنطقة، والمحافظة، ورقم الجوال، والبريد الإلكتروني، وإرفاق المستندات المطلوبة وهي: (كشف حساب محدث لمدة سنة، الخبرات العلمية، الخبرات العلمية في مجال الدواجن، مشهد محدث من صندوق التنمية الزراعية)، مشددة على أنه لن يتم قبول أي مستندات بعد انتهاء فترة التقديم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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