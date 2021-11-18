شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة بجلسة نهاية الأسبوع.. و3.1 مليار جنيه خسائر سوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.393 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 11337 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 1930 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 13323 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 4443 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2015 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 2972 نقطة.