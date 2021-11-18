شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة حياة كريمة تعلن تقديم كافة سُبل الدعم اللازم لمتضرري الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن تضامنها الكامل مع أهالي أسوان المتضررين جراء موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة، وذلك في إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة علي توفير كافة سبل الحياة الكريمة لأهالينا في كافة ربوع الجمهورية والوقوف بجانبهم في وقت الأزمات.

وعلي الفور توجهت فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة لرصد احتياجات المواطنين المتضررين لتلبيتها من قِبل المؤسسة، كما ان المؤسسة ستبدأ علي الفور بترميم المنازل المتضررة بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة، وذلك لإزالة كافة آثار الضرر الواقع علي أهالي أسوان.

كما تسعي المؤسسة لتمكين المواطنين اقتصادياً وذلك في صورة مشروعات تنموية متعددة، علاوةً علي تقديم التعويضات العينية لمتضرري السيول، كما ستطلق المؤسسة عدد من القوافل الغذائية والطبيه لأهالى المحافظة، تتضمن عدد من المهمات الإغاثية من أدوات إسعاف أولية، والمواد الغذائية والبطاطين، وغيرها من المواد اللازمة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية للوقوف بجانب المواطنين وقت الكوارث والأزمات، إيماناً منها بأهمية المشاركة المجتمعية لإغاثة أهالينا في جميع محافظات مصر.

وكانت المؤسسة قد أعلنت عبر صفحاتها الرسمية عن حملة تبرعات لأهل أسوان لدعم متضرري السيول ممن تعرضت منازلهم للانهيار، وذلك علي حسابات المؤسسة في مختلف البنوك من داخل وخارج مصر، أوالتبرع عن طريق الرسائل النصية القصيرة على رقم 9509.

وجدير بالذكر أن مؤسسة حياة كريمة كانت قد قدمت العديد من المبادرات مثل مبادرة حماية ومبادرة قطار الخير وغيرها من المبادرات، كما أطلقت العديد من القوافل في مختلف محافظات الجمهورية وذلك منذ بداية جائحة الكورونا، ويأتي ذلك إيمانا من المؤسسة بأهمية المشاركة المجتمعية وتأكيداً علي دور مؤسسات المجتمع المدني في وقت الأزمات لتوفير سُبل الدعم اللازم لتوفير الحياة الكريمة الآمنه للمواطنين.