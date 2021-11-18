شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة تغرم 6 شركات 35 ألف جنيه لمخالفتها القواعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، توقيع التزام مالي على 6 شركات بقيمة 35 ألف جنيه، لمخالفتها قواعد القيد، على أن تسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركات بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركات على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة.

وغرمت اللجنة، شركة مطاحن مصر الوسطى، 10 آلاف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية، وغرمت 5 شركات وهي شارم دريمز للاستثمار السياحي، أسمنت سيناء، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العامة للصوامع والتخزين، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، قدره 5 آلاف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، التنبيه على شركة الإسكندرية للغزل والنسيج-سبينالكس بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية و المادة 45 من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.