شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات عربية وأجنبية تهبط بمؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفعت مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 11365 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1933 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 13357 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 4438 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 2028 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2986 نقطة، فيما زاد مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 4161 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم المجموعة المصرية العقارية، أراب للتنمية والاستثمار العقاري، ريكاب للاستثمارات المالية.

كما أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبيرBLOCK TRADING) ) على أسهم شركة جدوى للتنمية الصناعية لعدد 17 مليون سهم بقيمة 17.6 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المجموعة المصرية العقارية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، رواد السياحة-رواد، حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-ايكمى-2 حوالي 21738 سهم، 627 ألف سهم، 219 سهم، 358.5 ألف سهم، 250 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 32 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 12 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن مصر الوسطى، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2 حوالي 60 ألف سهم، 47 سهم، 200 ألف سهم، 115 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي الزيوت المستحخلصة ومنتجاتها، مستشفى النزهة الدولي 25 ألف سهم، 27956 سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2 حوالي 20 ألف سهم.

أعلنت شركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الشركة الأولى عدد 225 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، ليصبح إجمالي رصيد أسهم الخزينة المشتراه 2.9 مليون سهم خزينة، شراء الشركة الثانية 75 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.49%، شراء الشركة الثالثة 75 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.55%، شراء الشركة الرابعة 700 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.27%، شراء الشركة الخامسة 215 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.34%.

في سياق آخر أعلنت عدد من شركات البورصة المصرية عن نتائجها المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021، وحقق بنك فيصل الإسلامي المصري، إيرادات 9.96 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من عام 2021 مقابل 8.53 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 16.8%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.8 مليار جنيه مقارنة 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 23.8%.

في سياق منفصل قالت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، إن المحكمة قررت بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، إعادة الدعوى المقامة من الشركة ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية بسحب الموافقة المبدئية لتخصيص أرض المرحلة الثالثة بمركز سهل حشيش من الشركة، إلى هيئة المفوضين مرة أخرى لإعداد تقير تكميلي في ضوء المستندات الجوهرية والطلبات المقدمة من الشركة بجلسة المرافعة.