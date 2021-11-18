شكرا لقرائتكم خبر عن 35.7 % زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي من يناير / سبتمبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة إجمالى الصادرات الى دول الاتحاد الافريقي بلغت 3974 مليون دولار خلال الفترة من يناير / سبتمبر 2021 مقابل 2883 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 37.8 % بينما كانت الصادرات 3985 مليون دولار عام 2020.

وتركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 64.0 % من إجمالى هذا التكتل، وجاء ترتيب الدول كالتالى:

ليبيا: بلغت قيمة الصادرات (711 مليون دولار) بنسبة 17.9% من إجمالى التكتل.

السودان: بلغت قيمة الصادرات (588 مليون دولار) بنسبة 14.8 % من إجمالي التكتل.

المغرب: بلغت قيمة الصادرات (513 مليون دولار) بنسبة 12.9 % من إجمالى التكتل.

الجزائر: بلغت قيمة الصادرات (448 مليون دولار) بنسبة 11.3% من إجمالى التكتل.

كينيا: بلغت قيمة الصادرات (284 مليون دولار) بنسبة 7.1 % من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالى:

لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات(421 مليون دولار) بنسبة 10.6 % من اجمالي السلع، ملح، كبريت، اتربة، احجار واسمنت بلغت قيمة الصادرات (322 مليون دولار) بنسبة 8.1 % من اجمالي السلع .

آلات وأجهـزة كهـربائيـة وأجـزاؤهــا بلغت قيمة الصادرات ( 212 مليون دولار) بنسبة 5.3 % من إجمالي السلع .

وبلغت قيمة إجمالى الواردات من دول الاتحاد الافريقي 1455 مليون دولار خلال الفترة من يناير / سبتمبر 2021 مقابل 1118 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 30.2 % بينما كانت الواردات 1430مليون دولار عام 2020 .

وتركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 72.0 % من إجمالى هذا التكتل.

وجاء ترتيب الدول كالتالى:

السودان: بلغت قيمة الواردات (258 مليون دولار) بنسبــه 17.7 % من إجمالي التكتـل.

زامبيا: بلغت قيمة الواردات (251 مليون دولار) بنسبه 17.3 % من إجمالى التكتل.

المغرب : بلغت قيمة الواردات (191 مليون دولار) بنسبه 13.1 % من إجمالي التكتل.

كينيا : بلغت قيمة الواردات (173 مليون دولار) بنسبه 11.9 % من إجمالى التكتل.

الكونغو الديمقراطية : بلغت قيمة الواردات (171 مليون دولار) بنسبه 11.8 % من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالى:

نـحـاس ومصـنـوعـاتـه بلغت قيمة الواردات (489 مليون دولار) بنسبة 33.6 % من اجمالي السلع .

وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بلغت قيمة الواردات (242 مليون دولار) بنسبة 16.6 % من اجمالي السلع .

بن وشاى ومته وبهارات وأقاوية بلغت قيمة الواردات (164 مليون دولار) بنسبة 11.3% من اجمالي السلع .