شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال العام تعلن تعديل النظام الأساسى للشركة القابضة للتشييد والتعمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة ‬قطاع الأعمال العام، عن تعديل النظام الاساسى للشركات القابضة، بما يتوافق مع تعديلات القانون 203 لسنة 1991 بالقانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية .

ونشرت جريدة الوقائع المصرية اليوم، تعديل النظام الأساسى للشركة القابضة للتشييد والتعمير، التي يتولي المهندس هشام أبو العطا منصب الرئيس التنفيذي فيها، حيث يضم النظام الأساسى بعد تعديله 12 بابا، و43 مادة تشمل كل ما يتعلق بملكية وإدارة الشركة تفصيليا .

وتضمن الإعلان تفاصيل تاسيس الشركة ورأس مالها الذي حدد ب 1.635 مليار جنيه موزعة على 16.3 مليون سهم بقيمة 100 جنيه لكل سهم، فيما حدد رأس المال المرخص به بـ2 مليار جنيه.

كما حدد الباب الرابع تشكيل واختصاص مجلس الإدارة بحيث يتكون من رئيس مجلس غير تنفيذى وعضو منتدب تنفيذي بجانب بقية الأعضاء الذين يختارهم الوزير المختص، ويتولى رئيس المجلس 10 مهام أبرزها رئاسة الجمعيات والاجتماعات ومتابعة سير عمل العضو المنتدب التنفيذي.

كما يتولى العضو المنتدب التنفيذى إدارة وتسيير العمل بالشركة وله كل الصلاحيات .

كما حدد النظام الأساسى تكوين واختصاص الجمعية العامة للشركة ودورها فى متابعة أعمال الشركة، وذلك بحسب ما ورد تفصيليا فى الباب الخامس خاصة مواعيد انعقادها مرتين سنويا .