شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع متأثرا بمخاوف رفع أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب، اليوم، إذ ضغطت ضبابية بشأن الوتيرة التي قد ترفع بها البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح نمو التضخم في الإقبال على المعدن الأصفر وفاقت أثر تراجع الدولار.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1864.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0739 بتوقيت جرينتش.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1866.00 دولار.

وصعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أكثر من خمسة أشهر الثلاثاء الماضي، وسط مخاوف متنامية بشأن ارتفاع التضخم.

وأظهرت البيانات أن التضخم البريطاني سجل ذروة عشر سنوات الشهر الماضي وأن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تزايدت في أكتوبر.

لكن ارتفاع التضخم عزز أيضا رهانات على أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة في ديسمبر، كما سيرفعها بنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي العام المقبل.

ومما كبح خسائر الذهب تراجع الدولار الذي يخفض تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 25.05 دولار للأوقية.

وقال معهد الفضة في تقرير إن الطلب العالمي عليها قد يتجاوز مليار أوقية للمرة الأولى منذ 2015 هذا العام.

ولم يشهد البلاتين تغيرا يُذكر مسجلا 1057.20 دولار، بينما هبط البلاديوم 1 % إلى 2166.95 دولار.