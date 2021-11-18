شكرا لقرائتكم خبر عن «رتال» تقدم في مبادرة «الشرقية تبدع» نموذجًا لمستقبل التصميم و جودة الحياة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بين ثنايا الإبداع والتصاميم المعاصرة وضعت شركة رتال للتطوير العمراني مشروعها (نساج تاون) بين أيدي المتلهفين والباحثين عن صناعة الفكر العمراني، ضمن مشاركاتها في مبادرة "الشرقية تبدع" التي أطلقها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، كما بادرت الشركة في مشروعها بطرح برنامج بطراز معماري معاصر يضم مجموعة من الفعاليات والمبادرات وورش العمل المتنوعة بهدف منح فرص معرفية وتفاعلية للمبدعين في التصميم العمراني الداخلي.

وتتمحور مشاركة رتال في مشروعها "نساج تاون" حول رسم الخرائط العمرانية التي لامست التصميم والتطوير العمراني، بالإضافة إلى تعريف المرتادين بأحدث التقنيات المتقدمة التي أقيمت على مدار أسبوع.

من جانبه، أوضح عمر المشرف مدير المسؤولية الاجتماعية في شركة رتال، أن الشركة حرصت منذ نشأتها على تعزيز جودة حياة الإنسان والإرتقاء بالمدن والمجتمعات، وشاركت في العديد من المبادرات المجتمعية المثرية تماشيًا مع رؤية 2030 كما هو الحال مع مبادرة "الشرقية تبدع"، وجاءت مشاركة رتال في المبادرة من خلال الفعاليات المتنوعة التي تعزز الإبداع وتشجع على تطويره والتعبير عنه على مدى ثمانية أيام متواصلة.

اختلفت الأنشطة والفعاليات ما بين الألوان والعمران وتشابهت في استمتاع الزوار من جميع الفئات العمرية، حيث أبان المشرف أن مبادرات كمبادرة "الشرقية تبدع " لها حصة من التطوير الشخصي، فتعليم الأطفال عن طريق الاستمتاع والإبداع، يعد استثمارًا ناجحًا على المدى الطويل لخلق جيل لا يقبل التكرار ولا التشابه.

وأكد أن شركة رتال ملتزمة بمنهجية إبداعية في التطوير وستكون ساعية دائمًا لتقديم الأفضل للمجتمع بشريًا أو عمرانيًا، وتأتي هذه المشاركة من شركة رتال سعيًا منها لتحفيز الطاقات واستكشاف المواهب والمهارات في جميع المجتمعات التي تطورها الشركة كجزء من مسؤوليتها

المجتمعية وحرصًا منها على تقديم عناية مستمرة ومتواصلة لعملائها وكل من يمتلك في مشاريعها القائمة والمستقبلية، علمًا أنه تم اختيار الفعاليات الأنسب لمساهمة رتال في مبادرة "الشرقية تبدع" "من خلال التركيز على إبداع الأطفال كجزء من رسالة الشركة "نبني للأجيال" و "الاستدامة" عن طريق تقديم ورش عمل مسلية حول إعادة التدوير بالإضافة إلى حرصها على تهيئة وتزيين المكان ببقايا مواد البناء التي استخدمت في بناء مشروع نساج الذي شيّد أكثر من 2300 وحدة سكنية، هذا التعاون الخلاق جاء نتاجًا من تعاون قسم الجودة في شركة رتال مع شركة الإنشاء والتعمير BBC لتكوين صورة نهائية إبداعية قلبًا وقالبًا لنساج تاون في مبادرة الشرقية تبدع.

فعاليات متنوعة اندرجت في أجندة الشركة التي تزينت بألعاب ضخمة ومأكولات متنوعة إلى جانب "نساج السعادة" التي منحت فرصة معرفية إبداعية للمبدعين والمصممين في التصميم الداخلي عبر معمل "أبطال التصميم الداخلي" الذي كان بمثابة حاضنة تصميم يعبر بها المصممون عن إبداعاتهم الفنّية بأشكال هندسية وطقوس معمارية مواكبة لوتيرة النهضة العمرانية المتسارعة.

في الوقت الذي عكست الإضاءة حضورًا لها عبر فعاليات أخرى بعنوان "حدائق بأنامل صغيرة" و"ليالي الأضواء" وكذلك نال الحضور فرصة ركوب "باص المبدعين "عبر فعالية خصصت لذلك، كما كان للجداريات حضورًا لافتًا لاسيما أن هدف رتال يتمركز على النهضة العمرانية بمقاييس عالمية ومواصفات معتمدة، إذ خُصصت فعالية تحت شعار "جدران تتحدث" لتبرز مهارات وإبداعات تجلت في الألوان والنقوش الجميلة، ولم تقف مشاركات "نساج تاون" عند هذا الحد وإنما أطلقت عنان الإبداع لـ "البهلوان والألوان"، فضلاً عن "مصنع المقاولين الصغار"؛ لغرس العمل الهندسي والتصميم الداخلي في مجتمع الأطفال إلى جانب خلق جيل قادر على محاكاة الإبداع في التصميم حيث تتميز خدمات المجموعة بطراز معماري يستلهم تصاميمه من الطابع العصري بالإضافة إلى الخدمات المتكاملة مما يجعله أحد أكثر المشاريع التطويرية جاذبية في المنطقة الشرقية لكونه مجتمع عائلي متكامل يوفر كافة المرافق المتميزة بمساحات واسعة تلائم جميع أفراد الأسرة.