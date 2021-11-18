الكيلو وصل إلى 13 جنيها.. التموين تكشف أسباب ارتفاع أسعار السكر وتحدد موعد تراجعه

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، إحدى شركات وزارة التموين، إن ارتفاع سعر السكر في الأسواق الحرة، ناتج عن زيادة أسعار الطاقة، كونه يستخدم كبديل للطاقة في بعض الدول.

وأضاف أبو اليزيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج "صالة التحرير"، أن زيادة أسعار السكر مرتبط أيضا بموجة تضخم تحدث بمختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى أن أسعار السكر ستشهد تراجعا بداية من منتصف يناير المقبل، كون السوق يشهد ضخ 1.8 مليون طن سكر فى الفترة من فبراير حتى يوليو.

وأضاف: سعر الكيلو فى بعض الدول يصل إلى 2 جنيه إستريلني للكيلو، ما يعادل حوالي 40 جنيها، وفي المقابل ما زال سعر كيلو سكر التموين بـ 8.50 جنيها.

وطمأن رئيس شركة الدلتا للسكر المواطنين: "لدينا احتياطي استراتيجي من السكر يصل إلى 5 شهور، وهناك استقرار في أسعاره"، مشيرا إلى أن سعر كيلو السكر في الأسواق الحرة يصل إلى 13 جنيها، ويختلف وفقا لطبيعة العبوة، وأؤكد أن السعر المتوافر بمصر اقتصادي وفي متناول الجميع، وأقل من الأسعار المتاحة عالميا".