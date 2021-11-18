بعد إلغاء رسوم الاستيراد للبيليت.. انخفاض سعر طن الحديد 400 جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - انخفضت أسعار الحديد للمستهلك بقيم تتراوح من 200 إلى 400 جنيه في الطن، بعد قرار إلغاء رسوم الاستيراد للبيليت.

من جانبه، قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لمصراوي، إن شركة حديد عز خفضت سعر الحديد للمستهلك بين 300 و400 جنيه للطن، ليصبح سعر الحديد حاليا بين 15200 و15300 جنيه مقابل 15600 جنيه للطن قبل الانخفاض.

بينما استقرت أسعار حديد التسليح بشركة حديد عز تسليم أرض المصنع عند مستوى 15 ألف جنيه للطن دون تغيير منذ 20 أكتوبر الماضي.

كما خفضت المصانع الاستثماري 400 جنيه في سعر الطن أيضا للمستهلك، ليصبح سعر الطن حاليا أقل من 15 ألف جنيه، بحسب الزيني.

كانت وزارة التجارة والصناعة قررت إلغاء رسوم الحماية المفروضة على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، والتى تفرضها الوزارة منذ عام 2019، بنسبة 25% على واردات حديد التسليح، و15% على واردات البليت.