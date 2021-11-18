شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية المشروعات يقدم دورات تدريبية مجانية للشباب لتسويق منتجاتهم إليكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم فروع الجهاز في مختلف المحافظات بعقد دورات تدريبية مجانية لأصحاب المشروعات القائمة لتوعيتهم بأهمية التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية وتدريبهم على أساليب التسويق والتصوير الاحترافي للمنتجات.

وجاء ذلك في إطار الخدمات الفنية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لأصحاب المشروعات لمساعدتهم في تطوير مشروعاتهم وتسويق منتجاتهم محليًا وإتاحة الفرص التصديرية لها.

وتنظم فروع الجهاز في كفر الشيخ والشرقية وطنطا والأقصر وأسوان دورات تدريبية تتضمن آليات تنفيذ الحملات الإعلانية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعى وكيفية إعداد المحتوى والوصول للفئات المستهدفة وفقا لطبيعة كل مشروع بالإضافة إلى كيفية استخدام التمويل المناسب لتنفيذ هذه الحملات بما يتفق مع إمكانات وقدرات كل مشروع.

وأكد الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يتوسع في الفترة الحالية في تقديم مختلف خدماته الفنية اليكترونيا للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء بمختلف المحافظات لضمان استفادتهم من هذه الخدمات في التوسع في مشروعاتهم القائمة .

وأضاف أنه يتم التعاون مع مختلف شركاء التنمية في تقديم الدورات التدريبية الخاصة بالتسويق الاليكترونى ومنها وزارة الاتصالات والمجلس القومى للمرأة والجامعات والجمعيات الأهلية حيث استفاد المئات من أصحاب المشروعات في الدورات التي تم تنظيمها بمحافظات القاهرة والسويس والإسماعيلية.

وأشار عباس إلى أن الدورات الحالية يتم تنظيمها بالتعاون مع مهارات جوجل google- وفقا لأحدث نظم التسويق المتبعة كما يتم تشجيع أصحاب المشروعات على تسجيل مشروعاتهم بمنصة المشروعات الصغيرة www.msme.eg وتعريفهم بالخدمات التفاعلية المالية وغير المالية على المنصة، وكيفية التسجيل عليها كمشروع ورفع صور المنتجات عليها بجودة عالية.