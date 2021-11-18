شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تمنح 25 شركة مهلة إضافية 15يوما لإعداد القوائم المالية ربع السنوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، منح 25 شركة مهلة إضافية 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة طبقًا للمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية، والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية.

وحددت اللجنة، قائمة 25 شركة مختصة بالقرار، وهي

1. شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب).

2. بى اى جى للتجارة والاستثمار.

3. جى. أم .سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية.

4. اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

5. القلعة للاستشارات المالية.

6. الاهلي للتنمية والاستثمار.

7. اوراسكوم المالية القابضة.

8. شركة مستشفي كليوباترا.

9. المصرية للمنتجعات السياحية.

10. جولدن بيراميدز بلازا.

11. رواد السياحة - رواد.

12. المجموعه المصريه العقارية.

13. مصر الجديدة للاسكان والتعمير.

14. العربية لاستصلاح الاراضي.

15. الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون.

16. المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ).

17. الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس).

18. العامة لمنتجات الخزف والصيني.

19. اسيك للتعدين "أسكوم ".

20. الصناعات الكيماوية المصرية - كيما.

21. الحديد والصلب المصرية.

22. الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.

23. البويات والصناعات الكيماوية - باكين.

24. جهينة للصناعات الغذائية.

25. نايل سيتي للاستثمار.