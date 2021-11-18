شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 11463 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1943 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 13421 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 4498 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2034 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 2996 نقطة.

كما أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبيرBLOCK TRADING) ) على أسهم شركة جدوى للتنمية الصناعية لعدد 17 مليون سهم بقيمة 17.6 مليون جنيه.

أعلنت شركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الشركة الأولى عدد 225 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، ليصبح إجمالي رصيد أسهم الخزينة المشتراه 2.9 مليون سهم خزينة، شراء الشركة الثانية 75 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.49%، شراء الشركة الثالثة 75 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.55%، شراء الشركة الرابعة 700 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.27%، شراء الشركة الخامسة 215 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.34%.

في سياق آخر أعلنت عدد من شركات البورصة المصرية عن نتائجها المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021، وحقق بنك فيصل الإسلامي المصري، إيرادات 9.96 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من عام 2021 مقابل 8.53 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 16.8%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.8 مليار جنيه مقارنة 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 23.8%.

في سياق منفصل قالت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، إن المحكمة قررت بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، إعادة الدعوى المقامة من الشركة ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية بسحب الموافقة المبدئية لتخصيص أرض المرحلة الثالثة بمركز سهل حشيش من الشركة، إلى هيئة المفوضين مرة أخرى لإعداد تقير تكميلي في ضوء المستندات الجوهرية والطلبات المقدمة من الشركة بجلسة المرافعة.