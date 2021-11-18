شكرا لقرائتكم خبر عن "الموسى للأبواب" تعقد صفقة مع شركة إنفور العالمية INFOR لتطبيق برنامج إدارة تخطيط موارد المنشأة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت شركة الموسى للأبواب، الرائدة في مجال الأبواب الأوتوماتيكية بالسعودية، في برنامج التحول الرقمي، إذ قامت مؤخرًا بعقد صفقة مع شركة إنفور العالمية INFOR لتطبيق برنامج إدارة تخطيط موارد المنشأة ERP SYSTEM، وسيتيح ذلك للشركة أن تتخلص نهائيًا من التعاملات الورقية والاعتماد الكامل على العالم الرقمي والذكاء الاصطناعي بدءًا من عملية أخذ المقاسات والتعاقد مع العميل حتى عملية التصنيع وتركيب المنتج النهائي.

وبحلول بداية 2022 سيطبق البرنامج بشكل كامل على جميع فروع الشركة التي تبلغ أكثر من 55 فرعًا بالمملكة، وتعد شركة الموسى من أكبر الشركات في هذا المجال حيث يبلغ عدد عملائها أكثر من مليون عميل ويعمل فيها حاليًا أكثر من 1000 موظف.

وكانت شركة الموسى للأبواب من أوائل الشركات التي بدأت في إدخال تقنية الأبواب الأوتوماتيكية في الخليج، فقد بدأت في إنشاء أول مصنع لها في عام 1984، ومع مرور السنوات والعمل الدؤوب المؤسس على أفضل مبادئ الإدارة أصبحت فروع الشركة تمتد في جميع مناطق المملكة، وقد جعلتها سمعتها الحسنة في شراكة دائمة لعمل المشاريع مع أشهر الجهات الحكومية والخاصة مثل أرامكو ووزارة الدفاع ووزارة التعليم، والحرس الوطني، ووزارة الداخلية، وغيرها.

وتعد الموسى للأبواب من الشركات التي تصنع الأبواب السحابة والفولاذية محليًا بمعايير عالمية وبجودة فائقة حيث حصلت على أفضل الشهادات من المختبرات العالمية، مما وضعها في الصف الأول من بين شركات الأبواب العالمية.