شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن قرب أدني مستوى لها فى أكثر من أسبوع وتسجل 25 جنيها بالمزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن اليوم الخميس قرب أدني مستوى فى أكثر من أسبوع تقريبًا، بعد أن سجلت تراجعا محدودا في التعاملات أمس تسليم أرض المزرعة ليسجل كيلو الفراخ البيضاء 25 جنيها للكيلو في المزرعة، ويصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 30 جنيها للكيلو ويصل إلى 33 جنيها فى بعض المناطق، أما سعر كرتونة البيض لا يزال عند مستويات 40 جنيها فى المزرعة، بحسب بيانات شعبة الثروة الداجنة.

كيلو الفراخ الساسو يبلغ سعره تسليم أرض المزرعة 33 جنيها بتراجع 3 جنيهات، وسعر الكتكوت الأبيض يتراوح من 6 إلي 6.25 جنيه وقت صياغة هذا التقرير متراجعا أكثر من 1.25 جنيها، ويبلغ سعر الكتكوت الساسو 5 جنيهات إلى 5.25 جنيه، سعر الفراخ أمهات بيضاء تسجل 19 جنيها الآن وتسجل هبوط جنيهين.

ويواصل سعر طبق البيض الأبيض استقراره للأسبوع عند 40 جنيها والبلدي 56 جنيها والبيض الأحمر 42 جنيها، حيث تسجل الأسعار استقرار للأسبوع الثاني تقريبًا مع تذبذب طفيف.

هناك بعض الاختلافات من محافظة إلى أخري بسبب فروق تكاليف النقل وهوامش الربح الخاصة بكل مزرعة، لذلك كافة الأسعار التي سيتم نشرها في سياق هذا التقرير قد تتغير بصورة مستمرة.