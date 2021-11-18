شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء فى مصر.. الحديد والأسمنت يستقران للأسبوع الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد نصر عضو شعبة مواد البناء، أن أسعار الحديد أرض المصنع تسجل 15 ألف في بعض الشركات وتصل إلي 15500 جنيها بحد أقصي، وللمستهلك من 15500 إلى 16 ألف جنيها وفق تكلفة النقل، بحسب ما صرح به رئيس شعبة مواد البناء أحمد الزيني.

وأشار في تصريحات خاصة، إلي استمرار استقرار وضع السوق من حيث حجم الطلب، ولا يوجد زيادة في الأسعار خلال تعاملات اليوم، مشيراً إلى تراجع سعر الحديد لا يزال عند مستويات مطلع الشهر بعد تراجع أسعار مكورات الحديد.

وأضاف أن أسعار الأسمنت تتراوح بين 875 جنيها وهو أقل سعر على مستوى الجمهورية وأعلى سعر يصل إلى مستويات 1100 جنيه لبعض المصانع الأخرى أما السعر للمستهلك النهائى يبدأ من 1050 إلى 1200 جنيه حسب المستهلك حسب مسافة النقل.

وأكد استمرار استقرار أسعار الحديد والأسمنت فى السوق مع حالة من الترقب والانتظار لهبوط فى أسعار الحديد بسبب إلغاء رسوم الاستيراد على البيليت وحديد التسليح.