شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة القصابين تكشف استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق مع توافر المعروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وحدة البحوث في الغرفة التجارية، أنها تلقت تقرير شعبة القصابين عن استقرار أسعار اللحوم في الأسواق مع ضخ كميات كبيرة في منافذ وزارة التموين والسيارات المتنقلة التابعة لجهاز الخدمة الوطنية مما يوفر معروضا كبيرا في السوق ويؤدى ذلك إلى استقرار أغلب الأنواع.

وأكدت، أن سعر كيلو الكندوز يتراوح 145 إلى 165 جنيها، وسجل الكيلو في بعض المناطق 130 جنيها، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 130- 160 جنيها، ونؤكد أن هذه الأسعار قد تشهد بعض الفروق الطفيفة بين سوق إلى آخر ومن منطقة إلى منطقة أخرى، وكذلك بحسب نوع وقطعية اللحوم.

وتابعت، أن أسعار السجق البلدى في السوق المصرية تسجل الآن 120-140 جنيها، أما أسعار كباب الحلة وهي قطعية تفضلها بعض الأسر المصرية تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 145-170 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو.

واستطردت بالنسبة للحوم الضأن فقد تراوح سعر الكيلو لا يزال يسجل 150-170 جنيها، والكبدة الضأن 140-170 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو، وأخيراً لابد الإشارة إلى أن أسعار اللحوم فى المنافذ الحكومية تكون أقل بكثير من الأسعار عند الجزارين.