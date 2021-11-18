شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواجه ضغوطا جراء دعوة أمريكية للسحب من احتياطي النفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واجهت أسعار النفط ضغوطا في التعاملات المبكرة في آسيا اليوم الخميس بعد هبوطها الليلة الماضية عقب تقرير أوردته رويترز عن طلب الولايات المتحدة من مستهلكين كبار للنفط مثل الصين واليابان دراسة سحب منسق من احتياطي النفط الاستراتيجي في مسعى لخفض الأسعار.

وتأتي محاولة الإدارة الأمريكية لإحداث صدمة في الأسواق في الوقت الذي تبدأ فيه الضغوط التضخمية، التي ترجع في جانب منها إلى ارتفاع أسعار الطاقة، في إحداث رد فعل سياسي عنيف، بينما يتعافى العالم على نحو متقطع من أسوأ أزمة صحية منذ قرن.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ست سنتات إلى 78.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 1145 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء، وذلك بعد انخفاضها ثلاثة بالمئة الليلة الماضية.

ولم تكن العقود الآجلة لخام برنت أحسن حظا من سابقتها، إذ انخفضت هي الأخرى 59 سنتا إلى 79.69. وكانت قد تراجعت 2.6 بالمئة في الجلسة السابقة في أدنى إغلاق لها منذ مطلع أكتوبر تشرين الثاني.