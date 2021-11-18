شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن أكبر بعثة مستوردين تزور مصر لزيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعي مصر إلى استقدام أكبر بعثة مشترين خلال الأسبوع القادم، حيث يستضيف المجلس التصديري للصناعات الهندسية برعاية وزارة الصناعة والتجارة ، وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية بعثة مستوردين من عدة دول بهدف زيادة الصادرات المصرية للخارج ضمن خطة النهوض بالصادرات لتحقيق 100 مليار دولار، وفيما يلي أبرز المعلومات عن البعثة المرتقبة.

- تضم البعثة مستوردين ومشترين من 26 دولة من أوروبا وأفريقيا والخليج.

- 70 مشتر دولي يزور مصر يوم 22 نوفمبر الجاري.

- البعثة ستزور عدد من المصانع المصرية المصدرة تمهيدا لتوقيع عقود تصديرية.

- عقد لقاءات ثنائية بين المشترين الدوليين والمصانع المصرية برعاية وزارة الصناعة.

- المجلس التصديري للصناعات الهندسية ينظم البعثة على هامش معرض hats2021

وأكدت مى حلمى المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن استقبال بعثة المستوردين بقطاع الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ ومعدات الفنادق يعتبر أبرز الوسائل الترويجية للقطاع ومن المقرر عقد لقاءات B2B بين الشركات والمصانع المصدرة والمشترين الأجانب، لإختراق أسواق دولية جديدة والوصول إلي فرص تصديرية حقيقية وواعدة.

وقالت إن استقبال بعثة المستوردين يخدم قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ ومعدات الفنادق بطريقة فعالة وملائمة لطبيعة هذه القطاعات، خاصة أن البعثة المرتقبة تضم مشترين من الأسواق الواعدة، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع كافة أجهزة وزارة الصناعة والتجارة لتحقيق أفضل استفادة من استقبال البعثة الأجنبية من المستوردين.