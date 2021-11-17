الاقتصاد

المجموعة البافارية للسيارات تؤكد استمرار تقديم خدمات الصيانة: لدينا كميات كبيرة من قطع الغيار

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة البافارية للسيارات تؤكد استمرار تقديم خدمات الصيانة: لدينا كميات كبيرة من قطع الغيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل المجموعة البافارية للسيارات بصفة مستمرة على راحة عملائها وتلبية احتياجاتهم  فى خدمة و صيانة سياراتهم في أي مكان، لذلك فهى تؤكد حرصها التام على التعامل مع جميع العملاء .

 

وشددت المجموعة عن توافر مجموعة كبيرة من قطع الغيار الاصلية  فى مراكز الصيانة المعتمدة و التى تعمل جميع أيام الاسبوع .

 

وأكدت المجموعة  البافارية على ان مراكز الخدمة فى مناطق القطامية  و أبورواش و الاسكندرية تعمل بكامل طاقتها لخدمة السادة العملاء ، بالإضافة إلى سيارات الخدمة المتنقلة التى تعمل على مدار اليوم لمواجهة أعطال الطريق الطارئة ، و ذلك من خلال الارقام التالية . 

 

وتشمل الخدمة و الصيانة جميع أعمال السمكرة و الطلاء ، بالإضافة إلى الأعمال الفنية للصيانات الأخرى، وتتوافر داخل مراكز الصيانة السابق ذكرها العديد من قطع الغيار والكماليات ، ويمكنك حجز موعد لصيانة سيارتك بالاتصال على رقم الخط الساخن 19269.

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا