شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة البافارية للسيارات تؤكد استمرار تقديم خدمات الصيانة: لدينا كميات كبيرة من قطع الغيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل المجموعة البافارية للسيارات بصفة مستمرة على راحة عملائها وتلبية احتياجاتهم فى خدمة و صيانة سياراتهم في أي مكان، لذلك فهى تؤكد حرصها التام على التعامل مع جميع العملاء .

وشددت المجموعة عن توافر مجموعة كبيرة من قطع الغيار الاصلية فى مراكز الصيانة المعتمدة و التى تعمل جميع أيام الاسبوع .

وأكدت المجموعة البافارية على ان مراكز الخدمة فى مناطق القطامية و أبورواش و الاسكندرية تعمل بكامل طاقتها لخدمة السادة العملاء ، بالإضافة إلى سيارات الخدمة المتنقلة التى تعمل على مدار اليوم لمواجهة أعطال الطريق الطارئة ، و ذلك من خلال الارقام التالية .

وتشمل الخدمة و الصيانة جميع أعمال السمكرة و الطلاء ، بالإضافة إلى الأعمال الفنية للصيانات الأخرى، وتتوافر داخل مراكز الصيانة السابق ذكرها العديد من قطع الغيار والكماليات ، ويمكنك حجز موعد لصيانة سيارتك بالاتصال على رقم الخط الساخن 19269.