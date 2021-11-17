شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 17-11-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 17-11-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي هامشي للمؤشرات بعد هبوط دام جلستين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه عند مستوى 713.469 مليار جنيه.

إيقاف تداول 13 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المجموعة المصرية العقارية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، رواد السياحة-رواد، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، أم بي للهندسة، جلاكسو سميثكلاين، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، ريكاب للاستثمارات المالية، حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى2، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية. إيقاف تداول 13 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المجموعة المصرية العقارية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، رواد السياحة-رواد، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، أم بي للهندسة، جلاكسو سميثكلاين، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، ريكاب للاستثمارات المالية، حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى2، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية.

البورصة تربح 3.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي هامشي للمؤشرات بعد هبوط دام جلستين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه عند مستوى 713.469 مليار جنيه. البورصة تربح 3.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي هامشي للمؤشرات بعد هبوط دام جلستين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه عند مستوى 713.469 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 272.7 مليون ورقة مالية بقيمة 809.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.2 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.25%، والعرب على 10.66% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.30% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.69%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 10.8 مليون جنيه، 15.5 مليون جنيه، 248.5 ألف سهم، 9.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 25.2 مليون جنيه، 11.2 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.35%، ليغلق عند مستوى 11453 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1940 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 13408 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 4485 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2032 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2992 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4152 نقطة، وارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1121 نقطة.

وصعدت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 45 شركة، ولم تتغير مستويات 79 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المجموعة المصرية العقارية، رواد السياحة-رواد، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى-2 حوالي 331.3 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، 492.2 ألف سهم، 20 ألف سهم، 120 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 448.5 ألف سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المجموعة المصرية العقارية، رواد السياحة-رواد، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى-2 حوالي 331.3 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، 492.2 ألف سهم، 20 ألف سهم، 120 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 448.5 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن مصر الوسطى، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، المجموعة المصرية العقارية، 50 ألف سهم، 109 آلاف سهم، 1146 سهم، 389.9 ألف سهم، 635 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، مستشفى النزهة الدولي 200 ألف سهم، 6340 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الأهلي للتنمية والاستثمار، مصر للفنادق 45 ألف سهم، 5669 سهم، على التوالي.