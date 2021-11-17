شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «الإحصاء» تطلق منصة «قاعدة البيانات الموحَّدة» بتقنيات متطورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - إطلاق المنصة على مراحل وصولاً إلى إتاحة (151) موضوعًا و(618) جدولًا

- إتاحة كذلك (280) مؤشرًا إحصائيًّا بجانب تغذية المنصة بشكل دوري

تحت رعاية وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، فيصل بن فاضل الإبراهيم، وبحضور رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور كونراد بسيندروفر أطلقت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأربعاء 12من ربيع الآخر 1443ه الموافق 17من نوفمبر 2021م منصة (قاعدة البيانات الإحصائية) وهي عبارة عن قناة موحَّدة لنشر جميع البيانات الإحصائية التي تنتجها الهيئة العامة للإحصاء.

وتوفر قاعدة البيانات الإحصائية، تجربة تفاعلية تستثمر تقنيات البحث بمزايا متقدمة مثل الربط بتقنية (API) واستخدام البيانات الوصفية والرسومات البيانية، وتسمح للمستخدمين من مختلف الفئات بالوصول إلى البيانات والإحصاءات المتاحة، من الهيئة العامة للإحصاء، والاطلاع على معطياتها الوصفية، والحصول على الرسوم البيانية واستخراجها وحفظها بالصيغة الملائمة للمستخدم.

وتهدف المنصة إلى مساعدة ودعم مستخدمي البيانات سواء كانوا من صناع القرار وراسمي السياسات في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أو من الباحثين وعموم المستخدمين، فضلًا عن توفير المتطلبات الإحصائية للمنظمات الإقليمية والدولية.

في ذات السياق فإن منصة (قاعدة البيانات الإحصائية) توفر تقارير وملخصات إحصائية مصممة خصيصًا من الهيئة العامة للإحصاء للجمهور العام، وباعتبارها قاعدة بيانات موحَّدة وشاملة فهي تحتوي على جداول إحصائية، وبيانات وصفية تغطي المجالات: السكانيَّة، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئيَّة، والمعرفيَّة، وتكنولوجيا المعلومات.

وسيكون إطلاق المنصة على مراحل وصولاً إلى إتاحة (151) موضوعًا إحصائيًّا و(618) جدولًا إحصائيًّا، و(280) مؤشرًا إحصائيًّا، ويتم تغذية المنصة بشكل دوري، حيث تجعل المستخدم مطلعاً آخر المستجدات وفق السلاسل الزمنية المتاحة، وتتم عملية التحديث بشكل آلي لضمان عدم التأخير في نشر البيانات الإحصائية في المجالات المختلفة.

وقد شهد الحفل تقديم رئيس الهيئة الدكتور كونراد بيسندروفر، عرضًا مرئيًّا شرح من خلاله الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للإحصاء في رحلة التحول الشامل، التي تشهدها حاليًّا لتطوير وحوْكَمَة العمل الإحصائي ليواكب متطلبات رؤية المملكة 2030 التي تقود المملكة العربية السعودية نحو مستقبل واعد تكون فيه المملكة في مقدمة وصدارة دول العالم، وتصبح الهيئة جهازًا إحصائيًّا عالميًّا وفق أعلى المعايير والأسس العلميَّة الدوليَّة المتَّبَعة في هذا المجال.

ويأتي إطلاق منصة (قاعدة البيانات الإحصائية) في سياق الدور المحوري للهيئة العامة للإحصاء، الهادف إلى تسخير كافة البيانات الإحصائية من أجل تكامل الأدوار مع الجهات الحكومية والأفراد؛ إذ تتيح لكافة شرائح المستخدمين التعامل مع المؤشرات الإحصائية والبيانات الوصفية بطريقة واضحة وبكل يسر وسهولة ومن خلال تصنيفات إحصائية تتوافق مع المعايير الدولية وتنسجم مع متطلبات المستخدمين.